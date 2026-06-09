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17:46, 9 июня 2026Бывший СССР

Украина и соседняя с Россией страна подписали сделку по дронам

Зеленский: Украина и Латвия подписали сделку по дронам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина и Латвия подписали сделку по дронам (Drone Deal), подразумевающую развитие их совместного производства. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, передает телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«Это конкретные меры по укреплению совместной обороны, совместного производства. И важно, что это также экспертиза и опыт Украины для укрепления наших партнеров», — сообщил политик.

Ранее на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции президент Эстонии Алар Карис заявил, что этим летом появится окно возможностей для диалога с Россией по Украине. По его словам, нужно использовать дипломатию, «чтобы Россия тоже села за стол».

До этого Владимир Зеленский предложил Латвии, Литве и Эстонии за свой счет сбивать беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. «Украина готова помочь странам Прибалтики за их деньги сбивать украинские дроны-камикадзе над Прибалтикой», — рассказал украинский лидер.

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