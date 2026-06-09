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17:09, 9 июня 2026Бывший СССР

Лидер страны НАТО рассказал об окне возможностей в диалоге с Россией

Президент Эстонии Карис заявил, что летом появится окно возможностей для диалога с РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что этим летом появится окно возможностей для диалога с Россией по Украине. Об этом он заявил на совместной с его украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции, трансляцию вел офис президента Украины на YouTube.

«Мы к этому всему должны готовиться уже сегодня, потому что достаточно вероятно, что этим летом будет окно возможности. Поэтому мы можем давить на Россию, использовать дипломатические каналы, чтобы Россия тоже села за стол, завершила войну», — заявил политик.

Ранее Владимир Зеленский предложил Латвии, Литве и Эстонии за свой счет сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Украина готова помочь странам Прибалтики за их деньги сбивать украинские дроны-камикадзе над Прибалтикой», — подчеркнул он.

8 июня истребители стран Североатлантического альянса (НАТО) сбили беспилотный летательный аппарат над воздушным пространством Латвии. До этого, 20 мая военные самолеты блока уничтожили беспилотник над Литвой.

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