Зеленский сделал предложение Прибалтике и сразу попросил у нее деньги

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Прибалтики за свой счет сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.
«Украина готова помочь странам Прибалтики за их деньги сбивать украинские дроны-камикадзе над Прибалтикой», — сказал политик.
При этом Зеленский не дал никаких гарантий того, что Киев больше не будет запускать свои БПЛА в воздушное пространство трех прибалтийских республик.
8 июня истребители стран НАТО сбили беспилотный летательный аппарат над воздушным пространством Латвии. Также 20 мая военные самолеты НАТО уничтожили беспилотник над Литвой.