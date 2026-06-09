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14:36, 9 июня 2026Бывший СССР

Зеленский сделал предложение Прибалтике и сразу попросил у нее деньги

Зеленский предложил странам Прибалтики за свой счет сбивать БПЛА ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Прибалтики за свой счет сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.

«Украина готова помочь странам Прибалтики за их деньги сбивать украинские дроны-камикадзе над Прибалтикой», — сказал политик.

При этом Зеленский не дал никаких гарантий того, что Киев больше не будет запускать свои БПЛА в воздушное пространство трех прибалтийских республик.

8 июня истребители стран НАТО сбили беспилотный летательный аппарат над воздушным пространством Латвии. Также 20 мая военные самолеты НАТО уничтожили беспилотник над Литвой.

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