Зеленский сделал предложение Прибалтике и сразу попросил у нее деньги

Зеленский предложил странам Прибалтики за свой счет сбивать БПЛА ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Прибалтики за свой счет сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.

«Украина готова помочь странам Прибалтики за их деньги сбивать украинские дроны-камикадзе над Прибалтикой», — сказал политик.

При этом Зеленский не дал никаких гарантий того, что Киев больше не будет запускать свои БПЛА в воздушное пространство трех прибалтийских республик.

8 июня истребители стран НАТО сбили беспилотный летательный аппарат над воздушным пространством Латвии. Также 20 мая военные самолеты НАТО уничтожили беспилотник над Литвой.