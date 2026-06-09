В Армении после выборов возбудили дело против одного из лидеров оппозиции

В Армении возбудили уголовное дело против лидера оппозиционной партии Царукяна

В Армении после выборов возбудили уголовное дело против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на данные Генпрокуратуры республики.

«Против Гагика Царукяна возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении. Официальной причиной преследования назвали уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ранее партия Царукяна не смогла пройти в парламент, хотя сначала преодолела 4-процентный порог. Причиной этого Центральная избирательная комиссия назвала обновление данных после подсчета электронного голосования. «Процветающая Армения» набрала 3,996 процента, ей не хватило 59 голосов до 4 процентов.