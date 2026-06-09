Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:17, 9 июня 2026Бывший СССР

В Армении после выборов возбудили дело против одного из лидеров оппозиции

В Армении возбудили уголовное дело против лидера оппозиционной партии Царукяна
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

В Армении после выборов возбудили уголовное дело против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на данные Генпрокуратуры республики.

«Против Гагика Царукяна возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении. Официальной причиной преследования назвали уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ранее партия Царукяна не смогла пройти в парламент, хотя сначала преодолела 4-процентный порог. Причиной этого Центральная избирательная комиссия назвала обновление данных после подсчета электронного голосования. «Процветающая Армения» набрала 3,996 процента, ей не хватило 59 голосов до 4 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абрамович может быть услышан». Почему российский миллиардер посетил Украину и как в Киеве оценивают его встречу с Зеленским?

    Стало известно о гибели матроса после стрельбы на авианосце США

    Россиянам назвали популярные направления страны для летнего отдыха без жары

    Фон дер Ляйен пообещала Украине деньги и переговоры о членстве в ЕС

    Директор Пугачевой ответила на слухи о долгах певицы

    Участница романтического шоу упала в обморок после отказа жениха

    Установлен куратор расправы над москвичкой по указке мошенников

    Китай запустил ракету Zhuque-2E Y6 со спутниками связи

    В России заявили об окончании существования Украины как суверенной страны

    Названы сложности разработки системы контроля состояния водителя за рулем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok