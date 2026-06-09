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07:00, 9 июня 2026МирЭксклюзив

В Германии нашли экстремизм среди христианских проповедников

Депутаты бундестага обвинили христианских блогеров и проповедников в правом радикализме
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Ряд христианских проповедников и блогеров на территории Германии занимаются продвижением крайне правых взглядов и политической программы партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»). С таким утверждением выступила фракция партии «Союз 90/Зеленые» в бундестаге (парламенте) ФРГ в соответствующем депутатском запросе, с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

«Определенные группы, отдельные лица, сети и интернет-активисты с широким охватом аудитории, иногда описываемые в публикациях СМИ как христианские фундаменталисты, распространяют правоконсервативные и правоэкстремистские, гомофобные (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ), антифеминистские, расистские, антисемитские и антидемократические взгляды под видом христианства», — отмечают политики.

Представители «Зеленых» обеспокоились консервативными взглядами ряда популярных христианских проповедников, а также их контактами с представителями «АдГ» и различными правыми блогерами. Подчеркивается, что Федеральное ведомство по охране конституции Германии (ведомство по борьбе с экстремизмом и защите конституционного строя ФРГ — прим. «Ленты.ру») неоднократно заявляло о планах отслеживать принадлежащих к данной категории граждан. Политики также обеспокоились контактами христианских публицистов с известными крайне правыми блогерами, в частности, с бывшим советником президента США Дональда Трампа и его идеологом Стивом Бэнноном.

«Исследования также указывают на очень обширную международную сеть христианских фундаменталистов», — подчеркнули депутаты.

Ранее депутат бундестага от «Альтернативы» Штеффен Котре назвал в интервью «Ленте.ру» сроки возможного прихода партии к власти. По оценке политика, в ряде регионов ФРГ партии не хватает 1-2 процентов голосов для формирования абсолютного большинства.

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