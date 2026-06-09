В Госдуме высмеяли уехавшего из Израиля Макаревича

Депутат Матвейчев заявил, что Макаревич и другие релоканты обречены скитаться по миру

Депутат Государственной думы Олег Матвейчев высказался о покинувшем Израиль после обстрела дома Андрее Макаревиче (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Слова парламентария передает Life.ru.

По словам Матвейчева, переезд лидера группы «Машина времени» не гарантирует ему безопасности.

«Все релоканты обречены бегать как зайцы по всему миру. Израиль, Дубай или даже Польша для них не будут безопасным местом. Они были уверены, что Россия — худшее место на Земле, а вокруг какой-то рай», — заявил депутат.

Также он уточнил, что постоянные переезды, смена стран и адаптация только пожирают ресурсы, не давая никаких гарантий.

Ранее попавшему под обстрел в Израиле Макаревичу предрекли переезд в США.