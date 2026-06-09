В Италии начали расследование против израильского министра

В Италии проверяют Бен-Гвира на причастность к похищениям граждан страны

Прокуратура Италии инициировала проверку в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Об этом сообщает издание Clash Report.

Поводом послужили события, связанные с перехватом израильской стороной флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа в прошлом месяце. Политик подозревается в применении пыток и похищениях, причем среди задержанных активистов находились граждане Италии.

На данный момент официальных обвинений выдвинуто не было. Прокуроры продолжат сбор доказательств, после чего при наличии достаточных оснований обратятся в суд для дальнейшего процесса.

20 мая Бен-Гвир опубликовал видео с задержанными на флотилии «Сумуд». На опубликованной видеозаписи видно, что израильские военные применили насилие в отношении активистов.