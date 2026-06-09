Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:57, 9 июня 2026Мир

В Италии начали расследование против израильского министра

В Италии проверяют Бен-Гвира на причастность к похищениям граждан страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

Прокуратура Италии инициировала проверку в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Об этом сообщает издание Clash Report.

Поводом послужили события, связанные с перехватом израильской стороной флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа в прошлом месяце. Политик подозревается в применении пыток и похищениях, причем среди задержанных активистов находились граждане Италии.

На данный момент официальных обвинений выдвинуто не было. Прокуроры продолжат сбор доказательств, после чего при наличии достаточных оснований обратятся в суд для дальнейшего процесса.

20 мая Бен-Гвир опубликовал видео с задержанными на флотилии «Сумуд». На опубликованной видеозаписи видно, что израильские военные применили насилие в отношении активистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о решающем моменте в конфликте

    Названы самые непрактичные интерьерные решения при обустройстве жилья

    Медведев призвал вовлекать бойцов СВО в управленческие процессы

    В ЕС задумались о сохранении потолка цен на российскую нефть

    В Лондоне разгорелся новый шпионский скандал

    Мир предупредили о риске нехватки автокомпонентов из-за войны в Иране

    «Горб» на российском Су-34 объяснили

    Блогерша призвала отказаться от процедуры «русские губы» из-за испорченной внешности

    Американцев попросили стрелять по гигантским пресмыкающимся

    Объем наличных в обращении вырос в России до максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok