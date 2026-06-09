Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:04, 9 июня 2026Бывший СССР

В Литве заявили о работе антидроновых систем в двух местах

Таминскас: В Литве антидроновые системы работают в порту Клайпеды и аэропорту Паланги
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Литве антидроновые системы работают в морскому порту города Клайпеда и аэропорту Паланги. Об этом заявил министр транспорта и связи страны Юрас Таминскас, передает LRT.

«Меры по борьбе с беспилотниками уже приняты в Клайпедском морском порту и аэропорту Паланги», — подчеркнул министр. По его словам, эти случаи демонстрируют стремление Вильнюса к повышению устойчивости транспортного сектора.

Таминскас также призвал все транспортные компании активно внедрять технологические решения для «обеспечения высочайшего уровня безопасности в транспортной системе».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве, а также Латвии и Эстонии за свой счет сбивать беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. «Украина готова помочь странам Прибалтики за их деньги сбивать украинские дроны-камикадзе над Прибалтикой», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия потребовала вывести американское ядерное оружие из Европы

    Оценены шансы Месси забить во всех матчах ЧМ-2026

    Перечислены способы продления жизни памяти компьютера

    Названа проблема для России из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В Литве заявили о работе антидроновых систем в двух местах

    Вспышка кишечной инфекции произошла еще в одном российском лагере для детей

    По российском городу прошел смерч

    В России назвали ошибкой одно решение Германии по Украине

    Нобелевский лауреат придет на спектакль в Москву

    Образы в стиле кукол Bratz и Barbie стали трендом 2026 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok