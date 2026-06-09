В Литве заявили о работе антидроновых систем в двух местах

Таминскас: В Литве антидроновые системы работают в порту Клайпеды и аэропорту Паланги

В Литве антидроновые системы работают в морскому порту города Клайпеда и аэропорту Паланги. Об этом заявил министр транспорта и связи страны Юрас Таминскас, передает LRT.

«Меры по борьбе с беспилотниками уже приняты в Клайпедском морском порту и аэропорту Паланги», — подчеркнул министр. По его словам, эти случаи демонстрируют стремление Вильнюса к повышению устойчивости транспортного сектора.

Таминскас также призвал все транспортные компании активно внедрять технологические решения для «обеспечения высочайшего уровня безопасности в транспортной системе».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве, а также Латвии и Эстонии за свой счет сбивать беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. «Украина готова помочь странам Прибалтики за их деньги сбивать украинские дроны-камикадзе над Прибалтикой», — заявил он.