Сенатор Джабаров заподозрил полную потерю самостоятельности Украиной

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киеву и Европе необходимо готовиться к решениям, которые будут приняты на саммитах Евросоюза (ЕС) и НАТО в июне и июле, вызывает вопросы, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее украинский лидер высказался о решающем моменте в конфликте в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом. «Очень важно сегодня готовиться к тем переговорам и решениям, которых мы все ждем от саммитов на уровне Европейского союза, G7 и НАТО. Июнь и июль в этом году могут означать очень многое», — произнес он.

«У меня сразу вопрос: а что Украина — член Евросоюза или член НАТО? Почему мы должны думать о том, что будут говорить по Украине страны, которые являются членами этих организаций? Украина полностью потеряла самостоятельность? То есть она как суверенная страна с такими заявлениями перестает существовать. Все эти ссылки на саммиты для того, чтобы показать, что якобы Украина входит в состав этих объединений и они будут защищать ее от России», — высказался сенатор.

18–19 июня 2026 года в Брюсселе пройдет саммит лидеров стран ЕС. 7-8 июля в Анкаре пройдет саммит НАТО.

До этого стало известно, что Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Украинский президент также передал через него послание президенту России Владимиру Путину.