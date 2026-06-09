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20:30, 9 июня 2026Экономика

В российском городе из земли забил огромный гейзер высотой с многоэтажный дом

Mash Iptash: В Альметьевске из земли забил огромный гейзер высотой с многоэтажку
Полина Кислицына (Редактор)

В Альметьевске из земли забил огромный гейзер высотой с многоэтажный дом. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash Iptash.

Речь идет о многоэтажке, расположенной на улице Аминова. На записи, сделанной человеком, проезжавшим мимо, можно увидеть, как возле дороги из земли мощным потоком бьет струя воды высотой несколько метров.

Уточняется, что инцидент произошел из-за прорыва трубы холодного водоснабжения. Причина аварии выясняется, устранить ее последствия приехали специалисты. Отключать воду в ближайших к месту ЧП домах коммунальщики не стали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге внезапно образовавшийся фонтан кипятка высотой с 12-этажный дом решил помыть его жильцам окна.

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