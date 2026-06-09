В сети распространился фейк о прицельном ударе ВС России по спальному району Запорожья

Информация о прицельном ударе ВС России по спальному району Запорожья — фейк

Проукраинские Telegram-каналы со ссылкой на заявление главы украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова сообщают, что Российская армия якобы нанесла прицельный удар беспилотником по спальному району Запорожья. В якобы подтверждение своих сообщений каналы публикуют видео момента пролета и падения дрона.

Однако полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание на то, что беспилотник не летит и бьет по спальному району, а падает от воздействия ПВО.

Город Запорожье сейчас временно оккупирован украинской армией. Конечно же, там есть военные объекты, по которым мы наносим удары и ракетами, и беспилотниками. Уже известно давным-давно, что системы противовоздушной обороны как таковой у украинцев нет. У них есть отдельные объекты ПВО, которые пытаются сбивать наши ракеты и беспилотники. Было очень много уже случаев, когда они их сбивали над жилыми массивами. Беспилотник, ракета теряет высоту, теряет управление и падает Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

Принадлежность беспилотника установить по видео невозможно. Но даже если это был российский дрон, то он был сбит украинской ракетой, и именно после сбития он рухнул на жилые массивы, добавил Матвийчук.

«То есть он не был нацелен на жилой массив, он был нацелен на военный объект. Но он рухнул после сбития, потому что потерял управление», — заключил он.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что цель России — атаковать оборонно-промышленный комплекс и военную инфраструктуру, а не гражданские объекты.

Дело в том, что это сейчас будет продолжаться. Они тут навояли: наносили удары по нашему мирному населению, по детям, по нашим автомобилям, по Крыму. Сейчас они пытаются это дело уравновесить вот такими фейками. Это абсолютно фейковые новости. По спальным районам наши никогда не бьют. У нас совсем другие задачи Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз говорил, что Россия никогда не наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Он указывал, что на каждое подобное обвинение российские представители задают вопрос о том, где доказательства и факты. При этом есть многочисленные факты, когда преступления, в которых обвиняли Россию, на самом деле совершали киевские власти. Слова Лаврова передавали РИА Новости.

Сообщение о том, что Российская армия якобы нанесла прицельный удар беспилотником по спальному району Запорожья, не получила распространение в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».