Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» дал неправильный ответ на вопрос и испытал стыд

Кларксон лишил участницу шоу «Кто хочет стать миллионером?» шанса выиграть 7 тысяч фунтов

Ведущий британской интеллектуальной телеигры «Кто хочет стать миллионером?» (Who Wants to Be a Millionaire?) Джереми Кларксон дал неверный ответ на вопрос и лишил женщину возможности выиграть сотни тысяч рублей. Об этом сообщает The Sun.

В эфире участница шоу Джейми Эйдман затруднялась с выбором правильного ответа на вопрос о том, какая мягкая ткань изготавливается путем шлифовки внутренней стороны шкуры животного. Женщина выбрала подсказку 50 на 50, в результате чего остались два варианта — «молескин» и «замша».

Все еще раздумывая над ответом, Эйдман решила воспользоваться подсказкой «Спроси ведущего». Кларксон предположил, что это может быть молескин, и участница выбрала этот вариант. Однако правильным ответом оказалась замша. В результате женщина потеряла шанс получить семь тысяч фунтов стерлингов (примерно 681 тысяча рублей по текущему курсу). Сам же ведущий испытал стыд.

«Мне обидно и неловко. Я могу только извиниться за это», — сказал он участнице. Эйдман в ответ попыталась успокоить Кларксона, заявив, что все в порядке. «Я очень старался и подвел вас. Я подвел себя, я подвел шоу. Я подвел страну, я подвел всех!» — продолжил сокрушаться ведущий. В итоге женщина покинула шоу с выигрышем в размере одной тысячи фунтов стерлингов (97 тысяч рублей).

Ранее победитель «Кто хочет стать миллионером?» Роман Дубовски рассказал о ценных словах, которые он услышал от ведущего перед игрой. По словам бывшего участника, Кларксон посоветовал ему не тратить впустую подсказку 50 на 50.