Совет ведущего «Кто хочет стать миллионером?» помог участнику выиграть главный приз

20:32, 27 апреля 2026

Совет Кларксона помог победить участнику «Кто хочет стать миллионером?» Дубовски
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Победитель популярного британского интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» (Who Wants to Be a Millionaire?) Роман Дубовски рассказал о ценных словах, которые он услышал от ведущего Джереми Кларксона перед игрой. Подробностями он поделился в разговоре с изданием The Mirror.

Участник программы отметил, что выиграть главный приз ему помог совет Кларксона. Ведущий рекомендовал ему не тратить впустую подсказку 50 на 50, при которой два неверных варианта убираются, в результате чего остаются один правильный ответ и один неправильный.

«Я видел, как люди неправильно ее использовали: если они не были уверены ни в одном из четырех вариантов и применяли подсказку 50 на 50, у них все равно оставались два ответа, в которых они не были уверены. Поэтому использовать ее нужно тогда, когда у тебя есть ощущение, что один или два варианта могут быть правильными», — раскрыл Дубовски рекомендацию, которую ему дал Кларксон.

Выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?», в котором Дубовски дошел до финала и одержал победу, показали на канале ITV 26 апреля. Он получил приз в размере одного миллиона фунтов стерлингов (примерно 101 миллион рублей).

Ранее сообщалось, что регбист Джо Марлер стал участником программы «Кто хочет стать миллионером?» и опозорился. Он не смог ответить на легкий вопрос.

