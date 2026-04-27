Совет ведущего «Кто хочет стать миллионером?» помог участнику выиграть главный приз

Совет Кларксона помог победить участнику «Кто хочет стать миллионером?» Дубовски

Победитель популярного британского интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» (Who Wants to Be a Millionaire?) Роман Дубовски рассказал о ценных словах, которые он услышал от ведущего Джереми Кларксона перед игрой. Подробностями он поделился в разговоре с изданием The Mirror.

Участник программы отметил, что выиграть главный приз ему помог совет Кларксона. Ведущий рекомендовал ему не тратить впустую подсказку 50 на 50, при которой два неверных варианта убираются, в результате чего остаются один правильный ответ и один неправильный.

«Я видел, как люди неправильно ее использовали: если они не были уверены ни в одном из четырех вариантов и применяли подсказку 50 на 50, у них все равно оставались два ответа, в которых они не были уверены. Поэтому использовать ее нужно тогда, когда у тебя есть ощущение, что один или два варианта могут быть правильными», — раскрыл Дубовски рекомендацию, которую ему дал Кларксон.

Выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?», в котором Дубовски дошел до финала и одержал победу, показали на канале ITV 26 апреля. Он получил приз в размере одного миллиона фунтов стерлингов (примерно 101 миллион рублей).

Ранее сообщалось, что регбист Джо Марлер стал участником программы «Кто хочет стать миллионером?» и опозорился. Он не смог ответить на легкий вопрос.