Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:38, 30 декабря 2025Интернет и СМИ

Участник «Кто хочет стать миллионером?» опозорился из-за легкого вопроса

Участник «Кто хочет стать миллионером?» Марлер не смог ответить на легкий вопрос
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Участник популярного британского телешоу «Кто хочет стать миллионером?» (Who Wants to Be a Millionaire?) регбист Джо Марлер не смог ответить на легкий вопрос и опозорился. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Один из первых вопросов телевикторины касался модного аксессуара. «Какая змея носит то же название, что и длинный шарф, который часто изготавливают из перьев?» — гласил он. На выбор Марлеру предложили четыре ответа: гадюка, питон, кобра и боа.

Участник шоу признался, что понятия не имеет, какой ответ правильный, и попросил помощь зала. В итоге большинство зрителей (93 процента) проголосовали за вариант «боа».

Издание назвало вопрос очень легким и добавило, что Марлер, не знавший на него ответ, опростоволосился.

Ранее ведущий британской телевикторины «Погоня» (The Chase) Брэдли Уолш в эфире в шутку заявил, что вызовет полицию. Уточнялось, что таким образом он отреагировал на правильный ответ на вопрос о количестве хлеба и мяса в сэндвиче.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал компромиссное решение по Донбассу

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Идрис Эльба стал рыцарем

    Подсчитано число установивших самозапрет на кредиты россиян

    Китай высказался об атаке на резиденцию Путина

    Индия обеспокоилась атакой на резиденцию Путина

    Генсек Совета Европы назвал три критерия мира на Украине

    Долина отказалась отдавать ключи от квартиры Лурье

    Участник «Кто хочет стать миллионером?» опозорился из-за легкого вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok