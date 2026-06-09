Бузова возмутилась отсутствием номинации на ТЭФИ у ее шоу

Телеведущая Бузова возмутилась отсутствием номинации на ТЭФИ у шоу «Звезды в джунглях»

Телеведущая и певица Ольга Бузова возмутилась отсутствием номинации на премию ТЭФИ у шоу «Звезды в джунглях», которое она ведет вместе с юмористом и актером Михаилом Галустяном. Негодование по этому поводу она выразила в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Пока нас который год не номинируют на ТЭФИ (...), мы рвем с нашим реалити все цифры в индустрии. Когда понимаешь, что важнее не красная дорожка и хайп (...), а путь, который ты проходишь, чтобы подарить зрителям эмоции и наслаждение от просмотра любимого шоу», — написала Бузова, говоря о «Звездах в джунглях».

Она также поблагодарила зрителей шоу за любовь и доверие.

Ранее Бузова рассказала о спорах с Галустяном на съемках. Телеведущая подчеркнула, что не любит замалчивать свое мнение.

Шоу «Звезды в джунглях» выходит на канале ТНТ с 2024 года. В эфире программы звезды российского шоу-бизнеса проходят опасные испытания в джунглях Южной Америки и сражаются за крупный денежный приз.