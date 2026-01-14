Бузова рассказала о спорах с Галустяном

Телеведущая Бузова рассказала, что часто спорит с Галустяном на съемках шоу

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что часто спорит с соведущим по реалити-шоу «Звезды в джунглях» и «Сокровища императора», актером и комиком Михаилом Галустяном. Об этом она рассказала в разговоре с KP.RU.

«Мы с Мишей часто не соглашаемся друг с другом. Но мы не ссоримся. Я не вступаю в конфликт, но поспорить люблю. Потому что у меня всегда есть свое мнение, я не буду его замалчивать, я не буду соглашаться с тем, что мне непонятно», — раскрыла Бузова закулисье съемок с Галустяном.

При этом ведущая уточнила, что они с коллегой относятся друг к другу с уважением и любовью.

Ранее Галустян назвал сложность работы с Бузовой. Он рассказал, что его соведущая очень требовательна к себе и коллегам.

Шоу «Звезды в джунглях» выходит на канале ТНТ с 2024 года. В эфире программы звезды российского шоу-бизнеса проходят опасные испытания в джунглях Южной Америки и сражаются за крупный денежный приз.

Премьера «Сокровищ императора» состоялась на ТНТ в 2024 году. Участники шоу путешествуют по разным регионам Китая и выполняют экстремальные задания.