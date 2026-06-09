Врач раскрыла незаслуженно считающийся вредным продукт

Эндокринолог Хайкина: Сало содержит витамины и полезные жиры

Сало считается незаслуженно вредным продуктом, заявила врач-эндокринолог Дарья Хайкина. Неочевидные плюсы этого продукта она раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

Первым преимуществом сала специалист назвала высокое содержание в нем витаминов А, D и Е, а также холина, участвующего в работе нервной системы и печени. Кроме того, продукт богат полезными жирами, среди которых есть олеиновая кислота — мононенасыщенная жирная кислота, благодаря которой высоко ценится оливковое масло.

Хайкина отметила, что эти жиры не только полезные, но и хорошо насыщают. По ее словам, один кусочек сала, особенно съеденный вместе с овощами или цельнозерновым хлебом, спасает от голода намного лучше, чем сладости. При этом такой перекус вряд ли приведет к набору веса. «Будем честны, даже самые заядлые любители сала не смогут съесть столько, чтобы набрать даже один лишний килограмм», — заверила врач.

Доктор добавила, что сало не вызывает рост уровня холестерина. По ее словам, этот показатель зависит от генетики, уровня физической активности, веса и общего качества питания, а не от одного кусочка сала.

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