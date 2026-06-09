Заподозренного в педофилии нашли в кабинете российского следователя без признаков жизни

На Урале начата проверка после смерти в СК задержанного по подозрению в педофилии

На Урале начата проверка по факту внезапной смерти задержанного по подозрению в педофилии. Об этом сообщает E1.ru.

Мужчине стало плохо в кабинете следователя в Екатеринбурге. У него нашли травмы головы, тела и повреждения внутренних органов. В ходе проверки будет установлено, как он получил эти травмы: при задержании росгвардейцами или сам и почему его не смогли спасти.

У мужчины осталась жена и дети. Его предполагаемый сообщник жив.

4 июня сотрудники полиции пришли с обыском к подозреваемому в сексуальном насилии над несовершеннолетними. По предварительным данным, при задержании сотрудники СОБРа применили физическую силу к мужчине, а затем его доставили в СК.

У следствия имеются доказательства причастности двух мужчин к преступлениям: видео и переписка в соцсетях из телефонов задержанных.

Ранее сообщалось, что в Курганской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ростовской области — 49-летнего мужчины и его 28-летней дочери, которые распространяли детскую порнографию и совершали другие преступления.