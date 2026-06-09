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20:30, 9 июня 2026Культура

Звезда «Крестного отца» умер от остановки сердца

Актер из «Крестного отца» и «Скалы» Энтони Гуидера умер от внезапной остановки сердца
Андрей Шеньшаков

Фото: @valarie.anderson

Американский актер Энтони Гуидера, известный ролью второго плана в культовой серии фильмов «Крестный отец», ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации источника, причиной смерти артиста стала внезапная остановка сердца. Его супруга Вэлери рассказала, что Энтони потерял сознание, находясь у себя дома. Его срочно госпитализировали, подключили к аппарату жизнеобеспечения на три недели, однако спасти его не удалось, было принято решение отключить его от аппарата. При этом, уточняется, что сами медики не смогли объяснить, почему у актера остановилось сердце.

Гуидера сыграет в нескольких десятках проектов, среди которых были «Крестный отец 3» и «Крестный отец. Эпилог: Смерть Майкла Корлеоне», «Армагеддон», «Скорая помощь», «Скала», «Звездный путь: Дальний космос 9», «Детектив Нэш Бриджес» и другие известные фильмы и сериалы. В 1996 году он получил премию MTV Movie Award в категории «Лучший поцелуй» за сцену с Наташей Хенстридж в фильме «Особь».

Ранее стало известно, что британский актер театра и кино Патрик Годфри, известный по ролям в фильмах «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо», ушел из жизни в 93 года.

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