Бойцов ВСУ предупредили о новой хитрости российских БПЛА фразой «будет стоить вам жизни»

Советник МО Украины Флеш предупредил бойцов ВСУ об обмане российскими дронами систем РЭБ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должны во всем полагаться на системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так как операторы БПЛА ВС России научились их обходить на определенных частотах. Об этой хитрости, позволяющей обмануть и сбить с толку детекторы, рассказал советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в Telegram-канале.

«Противник начал применять на "Молниях" диапазон видеочастот 4,1–4,5 ГГц (4,3-4,5 ГГц). Большинство детекторов не видят эти частоты или плохо видят. Предупреждаю, чтобы доверие к детектору не стоило вам жизни», — написал Бескрестнов. Он призвал украинских военнослужащих учитывать новые особенности российских дронов.

Ранее советник министра обороны Украины пожаловался, что новая тактика ВС России перегружает систему украинской противовоздушной обороны, за счет чего большее количество беспилотников может пройти в западную часть страны.