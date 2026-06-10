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Забота о себе
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15:33, 10 июня 2026Забота о себе

Мороженое оказалось полезным при одном заболевании

Гастроэнтеролог Кашух: Мороженое может облегчить боль в горле при простуде
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: artstore / Shutterstock / Fotodom

Порция мороженого может быть полезна при одном распространенном заболевании, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. О воздействии продукта на организм она поговорила с NEWS.ru.

По словам Кашух, мороженое может облегчить состояние при простуде, хотя не лечит инфекцию и не устраняет причину заболевания. При этом, продолжила она, холод оказывает местный обезболивающий эффект: сосуды слизистой оболочки сужаются, уменьшается отек, поэтому боль на некоторое время может стать менее выраженной. «Именно поэтому холодные продукты нередко рекомендуют пациентам после удаления миндалин, а лед прикладывают после сложных стоматологических вмешательств. Если человеку приятно есть мороженое во время простуды и после него самочувствие не ухудшается, небольшая порция не принесет вреда», — объяснила гастроэнтеролог.

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При простуде врач порекомендовала есть холодный десерт медленно, чтобы не переохлаждать горло, а если после употребления мороженого боль усиливается, — временно отказаться от этой сладости. Кашух призвала не рассматривать мороженое как лекарство — оно не сокращает продолжительность болезни, не заменяет назначенное лечение, а при высоком содержании сахара еще и способно дополнительно раздражать воспаленную слизистую у некоторых пациентов и даже спровоцировать более быстрый рост вредоносной флоры.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал алкоголь, подходящий для запивания шашлыка. Он подчеркнул, что спиртные напитки нельзя назвать полезными, но шашлык можно сочетать с вином.

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