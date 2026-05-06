Назван подходящий для запивания шашлыка алкоголь

16:34, 6 мая 2026

Диетолог Поляков: Вино к шашлыку лучше разбавлять водой
Александра Лисица

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал алкоголь, подходящий для запивания шашлыка. Слова доктора приводит aif.ru.

«В целом алкоголь — не самая полезная вещь, но если очень хочется, то можно совместить с шашлыком, например, вино», — отметил Поляков. Чтобы минимизировать вред от спиртного, он посоветовал разбавлять вино водой по примеру древних греков.

Доктор добавил, что вместе с шашлыком также можно употреблять крепкий алкоголь, например, водку, самогон или текилу. Однако пить их можно только в очень небольших количествах, уточнил врач.

Поляков также напомнил, что за раз без вреда для здоровья можно съесть около 150 граммов шашлыка. Помимо этого, он призвал сочетать жареное мясо с овощами и зеленью, а также добавил, что лучше мариновать шашлык самостоятельно, а не покупать готовый.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев напомнил россиянам об административной ответственности за жарку шашлыка в неположенных местах в майские праздники. Провинившихся могут наказать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

