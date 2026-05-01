03:40, 1 мая 2026

Депутат Гусев: За жарку шашлыка в неположенных местах грозит штраф до 30 тысяч
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

За жарку шашлыка в неположенных местах в майские праздники предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Он уточнил, что санкции статьи предусматривают штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а при действии особого противопожарного режима — до 30 тысяч рублей. Кроме того, если нарушение привело к пожару или ущербу, то возможно и уголовное наказание.

Депутат подчеркнул, что разводить огонь можно только в строго определенных местах, которые представляют собой оборудованные пикниковые зоны. Также можно делать это на дачных участках при соблюдении всех требований. При этом мангал должен находиться не ближе пяти метров от строений, и территория вокруг него очищена от сухой травы и мусора, уточнил собеседник агентства. «Категорически запрещено разводить огонь на балконах, крышах, во дворах многоквартирных домов, а также в не оборудованных местах в парках, лесах и на городских территориях», — добавил Гусев.

Ранее россияне назвали любимый маринад для шашлыка. Большинство респондентов заявили, что предпочитают мариновать шашлык с луком и уксусом.

    Последние новости

    «Тотальный хаос». Трамп заявил о победе над Ираном и обвинил НАТО в доведении Украины до полного бардака

    Россиян предупредили о наказании за жарку шашлыка

    Россию предупредили из-за «военного бреда» Евросоюза

    Бывший пресс-секретарь Зеленского сообщила о голосе его жены на новых «пленках Миндича»

    В Трампе заметили изменение после разговора с Путиным

    В Подмосковье вспыхнул крупный пожар

    Спецпредставитель Путина похвалил немецкую газету

    В Туапсе вспыхнул пожар на морском терминале из-за атаки ВСУ

    В Германии раскрыли план Мерца после вывода войск США

    Украинцы сожгли пикап ВСУ

    Все новости
