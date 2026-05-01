Россиян предупредили о наказании за жарку шашлыка

Депутат Гусев: За жарку шашлыка в неположенных местах грозит штраф до 30 тысяч

За жарку шашлыка в неположенных местах в майские праздники предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Он уточнил, что санкции статьи предусматривают штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а при действии особого противопожарного режима — до 30 тысяч рублей. Кроме того, если нарушение привело к пожару или ущербу, то возможно и уголовное наказание.

Депутат подчеркнул, что разводить огонь можно только в строго определенных местах, которые представляют собой оборудованные пикниковые зоны. Также можно делать это на дачных участках при соблюдении всех требований. При этом мангал должен находиться не ближе пяти метров от строений, и территория вокруг него очищена от сухой травы и мусора, уточнил собеседник агентства. «Категорически запрещено разводить огонь на балконах, крышах, во дворах многоквартирных домов, а также в не оборудованных местах в парках, лесах и на городских территориях», — добавил Гусев.

