Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
06:10, 30 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Россияне назвали любимый маринад для шашлыка

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для большинства россиян (76 процентов) шашлык является главным гастрономическим символом майских праздников, показал опрос исследовательской платформы «Кукушка», с которым ознакомилась «Лента.ру». Для сравнения, свежие овощи и зелень выбрал только 21 процент респондентов, картошку в мундире — 16, а колбаски и сосиски на огне — 15.

В представлении россиян «настоящий» шашлык — это прежде всего свинина. Именно так ответили 47 процентов участников опроса. На втором месте с большим отрывом, по мнению 20 процентов, идет курица, дальше баранина (11 процентов) и говядина или телятина (9). Рыбу и морепродукты в качестве каноничного шашлыка назвали лишь 2 процента, индейку — 1. Еще 10 процентов респондентов признались, что им все равно, из чего он приготовлен, лишь бы был вкусным.

Самым аппетитным маринадом россияне признали классику. 33 процента выбрали вариант «лук и уксус». На втором месте оказался сладкий маринад с медом, ананасом или кетчупом (20 процентов), на третьем — острый с чили и аджикой (17). Грузинские специи оказались привлекательны для 14 процентов опрошенных, восточные сочетания вроде соевого соуса и имбиря — для 10, а 6 процентов выбрали какие-то другие варианты.

Главный напиток к шашлыку у россиян — пиво. Его выбрал 31 процент опрошенных. Дальше идут вода и минералка (19 процентов), сок, морс или лимонад (13), вино (11) и квас (8). Крепкий алкоголь вроде водки и коньяка назвали только 6 процентов, чай и кофе из термоса — 5, а безалкогольное пиво — 2.

При этом большинство россиян не планируют пить много алкоголя на майских праздниках. Самый частый ответ — 3-5 стаканов или бокалов за весь период, его выбрали 22 процента. Еще 21 процент собирается ограничиться 6-10 стаканами или бокалами, а по 18 — либо выпить совсем немного, либо растянуть 1-2 стакана или бокала на все майские. Больше 10 бокалов планируют выпить только 10 процентов, а 11 пока не считали или не знают, как получится.

Ранее гастроэнтеролог Инга Колесник назвала шашлык из курицы и индейки наиболее безопасным для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Однако, по ее словам, дело не только в мясе. Влияние оказывают алкоголь, соусы и жирные закуски.

