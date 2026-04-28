Россиянам посоветовали самое безопасное мясо для шашлыка

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bozhena Melnyk / Shutterstock / Fotodom

Курица и индейка наиболее безопасны для пищеварения, считает гастроэнтеролог Инга Колесник. Идеальное мясо для шашлыка она назвала в беседе с NEWS.ru.

Колесник отметила, что после шашлыка часто возникают неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Однако, по ее словам, дело не только в мясе. Влияние оказывают алкоголь, соусы и жирные закуски. «Шашлык есть можно, вопрос в выборе и количестве», — подчеркнула она.

Наиболее щадящими для пищеварения врач назвала курицу, индейку, нежирную рыбу и говядину. Cвинину, особенно ее жирные части, а также баранину и колбасы она посоветовала употреблять с осторожностью.

Гастроэнтеролог добавила, что жирные маринады и подгорелая корочка ухудшают переносимость шашлыка. Чтобы пикник прошел без последствий, она рекомендовала делать маринады для мяса на основе йогурта, лимонного сока и специй, а также не переедать.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева назвала оптимальную порцию шашлыка. По ее мнению, без вреда для здоровья можно съесть 200 граммов шашлыка за раз.

