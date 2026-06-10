На Западе увидели отработку Россией ударов по НАТО

MWM: В учениях Балтфлота можно увидеть отработку ВС России ударов по НАТО

В недавних учениях Балтийского флота России можно увидеть отработку Вооруженными силами (ВС) страны ударов по НАТО. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По данным западного журнала, для отработки ударов использовались истребители Су-30СМ2, приписанные к аэродрому Черняховск в Калининградской области.

«В учениях приняли участие более десяти боевых самолетов, в том числе более старые бомбардировщики Су-24М, которые имитировали удары по военным конвоям стран-членов НАТО, командным пунктам, скоплениям личного состава, военно-промышленным объектам и боевым кораблям», — говорится в публикации.

В апреле журнал заметил, что пару российских бомбардировщиков Ту-22М3, которые поочередно сопровождали боевые самолеты Су-30СМ и Су-35, над Балтийским морем встретили истребители шести стран НАТО.

В том же месяце MWM рассказал, что французские истребители Rafale, дислоцированные в Литве, встретились с российскими Су-30СМ, которые, как предполагается, базируются в Калининградской области.