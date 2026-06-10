Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:01, 10 июня 2026Наука и техника

На Западе увидели отработку Россией ударов по НАТО

MWM: В учениях Балтфлота можно увидеть отработку ВС России ударов по НАТО
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетУчения НАТО:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В недавних учениях Балтийского флота России можно увидеть отработку Вооруженными силами (ВС) страны ударов по НАТО. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По данным западного журнала, для отработки ударов использовались истребители Су-30СМ2, приписанные к аэродрому Черняховск в Калининградской области.

«В учениях приняли участие более десяти боевых самолетов, в том числе более старые бомбардировщики Су-24М, которые имитировали удары по военным конвоям стран-членов НАТО, командным пунктам, скоплениям личного состава, военно-промышленным объектам и боевым кораблям», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

В апреле журнал заметил, что пару российских бомбардировщиков Ту-22М3, которые поочередно сопровождали боевые самолеты Су-30СМ и Су-35, над Балтийским морем встретили истребители шести стран НАТО.

В том же месяце MWM рассказал, что французские истребители Rafale, дислоцированные в Литве, встретились с российскими Су-30СМ, которые, как предполагается, базируются в Калининградской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дагестане рядом с АЗС произошло три взрыва газовой трубы. Местных жителей экстренно эвакуировали. Что известно о происшествии?

    Жених накануне свадьбы шокировал невесту неожиданной просьбой

    Риттер раскрыл мотив Европы выдумывать войну с Россией

    Названы цели новых ударов США по Ирану

    Названы типичные просьбы мужчин с маленькими пенисами

    На Западе увидели отработку Россией ударов по НАТО

    Американский чиновник сделал заявление об ударах США по Ирану

    В Иране предупредили об ответе на удары США

    Британия поможет Украине создать европейскую альтернативу Patriot

    На Украине начали задерживать выдачу загранпаспортов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok