11:12, 22 апреля 2026

Российские Ту-22М3 с Х-22 встретили истребители шести стран НАТО

Иван Потапов
Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ

Пару российских бомбардировщиков Ту-22М3, выполнявших 20 апреля полет над Балтийским морем, встретили истребители шести стран НАТО. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

В полете Ту-22М3 поочередно сопровождали российские истребители Су-30СМ и Су-35. «Западные источники сообщили, что для наблюдения за российским полетом были подняты в воздух истребители шести стран-членов НАТО, включая Францию, Швецию, Финляндию, Польшу, Данию и Румынию», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

Журнал пишет, что Ту-22М3 благодаря противокорабельной ракете Х-22 играет «центральную роль в сдерживании НАТО». «С середины 2010-х годов флот Ту-22М3 начал оснащаться новой противокорабельной ракетой Х-32, усовершенствованной модификацией Х-22, которая отличается модернизированными системами наведения и радиоэлектронной борьбы, увеличенной дальностью поражения до 1000 километров и более высокой скоростью», — пишет издание.

Ранее Telegram-канал «Военный Осведомитель» заметил, что бомбардировщик Ту-22М3 с ракетой Х-22, а также истребитель Су-30СМ2 показались в прицеле боевого самолета Rafale.

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    В России подскочили продажи локализованных китайских машин

    Минздрав сформировал новый перечень препаратов для борьбы с раком

    НАТО подняла в воздух истребители в ответ на шаг России

    Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

    Киркоров ответил на упреки в отсутствии голоса

    В России назвали бандитским нападением атаку дронов ВСУ на Сызрань

    Предсказано возвращение в Россию некоторых автобрендов

    Тела нескольких вагнеровцев извлекли из могил в российском городе

    Российские операторы не смогли настроить плату для граждан за трафик через VPN

    Все новости
