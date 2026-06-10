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18:03, 10 июня 2026Наука и техника

НАСА объявило экипаж Artemis III

НАСА объявило экипаж лунной миссии Artemis III
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Antranik Tavitian / Reuters

НАСА объявило экипаж лунной миссии Artemis III, запуск которой намечен на 2027 год. Об этом на своем сайте сообщает американское космическое агентство.

Командиром экипажа назначен американец Рэнди Брезник, пилотом — итальянец Лука Пармитано, специалистами миссии выбраны американцы Фрэнк Рубио и Андре Дуглас. Запасным членом экипажа стал американец Боб Хайнс.

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17 апреля 2018

В мае издание ArsTechnica заметило, что лунная миссия Artemis III, как ранее допускало НАСА, действительно пройдет на низкой околоземной орбите.

В апреле завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.

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