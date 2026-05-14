15:42, 14 мая 2026

НАСА подтвердило планы по лунной миссии Artemis III

Иван Потапов
Фото: NASA / Handout via Reuters

Лунная миссия Artemis III пройдет на низкой околоземной орбите. Таким образом НАСА, как замечает ArsTechnica, подтвердило свои планы по изменившейся программе.

Издание пишет, что в ходе Artemis III будет использована сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) без верхней ступени. «Космическое агентство выбрало орбиту, близкую к Земле, а не более высокую, потому что это позволило бы сохранить последнюю оставшуюся промежуточную криогенную двигательную ступень для запуска посадочной миссии Artemis IV в конце этого десятилетия», — говорится в публикации.

Издание задается вопросом о готовности посадочных модулей Starship и Blue Moon Mark 2, с одним из которых или со всеми в рамках Artemis III в 2027 году должен на низкой околоземной орбите состыковаться пилотируемый корабль Orion. В частности, в случае недостаточной готовности одного или двух посадочных модулей астронавты могут даже не покинуть пилотируемый корабль. ArsTechnica не исключает, что НАСА может провести миссию Artemis III в беспилотном режиме.

Ранее издание SpaceNews заметило, что неопределенность с планами по программе Artemis III ставит под сомнение высадку американских астронавтов на Луну в 2028 году.

В апреле завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.

