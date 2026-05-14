НАСА подтвердило планы по лунной миссии Artemis III

Лунная миссия Artemis III пройдет на низкой околоземной орбите. Таким образом НАСА, как замечает ArsTechnica, подтвердило свои планы по изменившейся программе.
Издание пишет, что в ходе Artemis III будет использована сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) без верхней ступени. «Космическое агентство выбрало орбиту, близкую к Земле, а не более высокую, потому что это позволило бы сохранить последнюю оставшуюся промежуточную криогенную двигательную ступень для запуска посадочной миссии Artemis IV в конце этого десятилетия», — говорится в публикации.
Издание задается вопросом о готовности посадочных модулей Starship и Blue Moon Mark 2, с одним из которых или со всеми в рамках Artemis III в 2027 году должен на низкой околоземной орбите состыковаться пилотируемый корабль Orion. В частности, в случае недостаточной готовности одного или двух посадочных модулей астронавты могут даже не покинуть пилотируемый корабль. ArsTechnica не исключает, что НАСА может провести миссию Artemis III в беспилотном режиме.
Ранее издание SpaceNews заметило, что неопределенность с планами по программе Artemis III ставит под сомнение высадку американских астронавтов на Луну в 2028 году.
В апреле завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.