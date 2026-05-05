Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 5 мая 2026Наука и техника

В США усомнились в высадке астронавтов на Луну в 2028 году

SpaceNews: Миссия Artemis III ставит под сомнение высадку США на Луну в 2028-м
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kathleen Flynn / Getty Images

Неопределенность с планами по миссии Artemis III ставит под сомнение высадку американских астронавтов на Луну в 2028 году. Об этом пишет SpaceNews.

Издание отмечает, что перенос миссии Artemis III с окололунной орбиты на околоземную порождает много вопросов, ответы на которые НАСА до сих пор не предоставило. В частности, не ясен состав экипаж корабля Orion, конструкция ракеты Space Launch System (SLS) для его выведения и точные сроки миссии.

SpaceNews заключает, что если запуск Artemis III произойдет в конце 2027 года, то высадка астронавтов на Луну в 2028-м маловероятна.

Материалы по теме:
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
2 апреля 2026
Первый за полвека полет человека к Луне: лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
Первый за полвека полет человека к Луне:лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
11 апреля 2026
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
7 апреля 2026

В апреле президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности высадки американских астронавтов на Луну до 2029 года.

В том же месяце НАСА сообщило, что в Космический центр имени Джона Кеннеди прибыло оборудование для лунной миссии Artemis III.

Также в апреле завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала нефтезавод в Ленобласти

    Людям с геморроем дали несколько простых советов

    В Европе предрекли улучшение отношений с Трампом по одной причине

    Двум российским ученым РАН дали срок по делу о госизмене

    В Европе признали отставание в дальнобойных возможностях

    Стало известно о смерти школьницы из многодетной семьи под Москвой

    Пьеха назвал заставляющие его плакать песни

    Названа цена самой дешевой квартиры в Москве

    Российский посол предупредил о риске прямого столкновения с НАТО

    Волейболистка объяснила победу в Кубке России жесткостью яиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok