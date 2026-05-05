В США усомнились в высадке астронавтов на Луну в 2028 году

SpaceNews: Миссия Artemis III ставит под сомнение высадку США на Луну в 2028-м

Неопределенность с планами по миссии Artemis III ставит под сомнение высадку американских астронавтов на Луну в 2028 году. Об этом пишет SpaceNews.

Издание отмечает, что перенос миссии Artemis III с окололунной орбиты на околоземную порождает много вопросов, ответы на которые НАСА до сих пор не предоставило. В частности, не ясен состав экипаж корабля Orion, конструкция ракеты Space Launch System (SLS) для его выведения и точные сроки миссии.

SpaceNews заключает, что если запуск Artemis III произойдет в конце 2027 года, то высадка астронавтов на Луну в 2028-м маловероятна.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности высадки американских астронавтов на Луну до 2029 года.

В том же месяце НАСА сообщило, что в Космический центр имени Джона Кеннеди прибыло оборудование для лунной миссии Artemis III.

Также в апреле завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.