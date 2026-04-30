Трамп оценил вероятность высадки астронавтов на Луну до 2029 года

Трамп заявил о высокой вероятности высадки астронавтов на Луну до 2029 года

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности высадки американских астронавтов на Луну до 2029 года. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас хорошие шансы», — сказал американский президент.

По его словам, подготовка к высадке астронавтов на поверхность Луны ведется с опережением графика.

Ранее НАСА сообщило, что в Космический центр имени Джона Кеннеди прибыло оборудование для лунной миссии Artemis III.

Также в апреле завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.