Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:44, 30 апреля 2026

Трамп оценил вероятность высадки астронавтов на Луну до 2029 года

Трамп заявил о высокой вероятности высадки астронавтов на Луну до 2029 года
Иван Потапов
Фото: Henry Romero / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности высадки американских астронавтов на Луну до 2029 года. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас хорошие шансы», — сказал американский президент.

По его словам, подготовка к высадке астронавтов на поверхность Луны ведется с опережением графика.

Ранее НАСА сообщило, что в Космический центр имени Джона Кеннеди прибыло оборудование для лунной миссии Artemis III.

Также в апреле завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok