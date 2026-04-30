Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:01, 30 апреля 2026

В Центр Кеннеди прибыло оборудование для лунной миссии Artemis III

Иван Потапов
Фото: NASA / Glenn Benson

В Космический центр имени Джона Кеннеди прибыло оборудование для лунной миссии Artemis III. Об этом сообщает НАСА.

На площадку Центра прибыл центральный блок сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которая после сборки и приведения в вертикальное положение достигнет высоты 62 метра. Также в Центр прибыли два разобранных твердотопливных ракетных ускорителя. Прибытие второй партии ускорителей ожидается летом. Четыре твердотопливных ракетных двигателя обеспечивают 75 процентов тяги при старте сверхтяжелой ракеты.

Материалы по теме:
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
2 апреля 2026
Первый за полвека полет человека к Луне: лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
Первый за полвека полет человека к Луне:лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
11 апреля 2026
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
7 апреля 2026

В феврале НАСА отменило высадку астронавтов на поверхность Луны, ранее предусмотренную миссией Artemis III.

Вместо высадки на Луну в рамках миссии Artemis III предполагается провести в 2027 году на низкой околоземной орбите демонстрацию стыковки пилотируемого космического корабля Orion с одним или двумя лунными посадочными модулями. В случае успеха миссии Artemis III высадка астронавтов на поверхность Луны может состояться в рамках миссий Artemis IV или Artemis V в 2028 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмечена важная особенность разговора Путина и Трампа

    Звезда телеканала для взрослых рассказала о зрителе-каннибале

    Найден предполагаемый виновный в сходе снега на руднике в российском регионе

    На Западе испугались катастрофы из-за отказа найти компромисс с Россией

    Российский министр оставил бюджет без десятков миллионов рублей

    Украинскому офицеру и его группе отказали в эвакуации

    Раскрыт план российских заключенных о побеге и захвате СИЗО

    Россиянин описал Венесуэлу словами «люди находят способы выжить»

    Врач предупредила об угрозе для зрения из-за длительной работы за экраном

    Дасаев раскритиковал Сафонова за пропущенные мячи в полуфинале Лиги чемпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok