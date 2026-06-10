Найден способ обнаружить рак без биопсии

BB: Новый метод анализа крови помогает выявить рак на ранней стадии

Ученые создали новый метод анализа крови, который позволяет обнаруживать ДНК опухоли даже тогда, когда она составляет всего около 5 процентов от общего объема ДНК в образце. Это значительно лучше существующих подходов, которым обычно требуется не менее 15–20 процентов опухолевой ДНК. Результаты исследования опубликованы в журнале Briefings in Bioinformatics (BB).

Сегодня жидкостная биопсия считается одним из самых перспективных способов диагностики и наблюдения за раком. Однако после успешного лечения количество опухолевой ДНК в крови часто резко снижается, из-за чего врачам становится сложнее отслеживать состояние пациента. Новый метод, получивший название BayesCNA, способен находить слабые сигналы опухоли даже в образцах с большим количеством «фоновой» здоровой ДНК.

Технология основана на анализе данных низкопокрытого секвенирования генома — метода, который дает лишь общую картину структуры ДНК. Исследователи разработали статистический алгоритм, позволяющий извлекать из таких данных информацию, которая ранее оставалась незаметной. По словам авторов, новый подход помогает получать более детальное представление о составе опухоли и отслеживать, как она меняется в ходе лечения.

Ученые считают, что технология может стать важным инструментом лечения онкологии. Если подробную информацию об опухоли удастся регулярно получать по анализу крови, врачи смогут чаще контролировать эффективность терапии и быстрее корректировать лечение.

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