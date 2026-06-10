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00:34, 10 июня 2026Наука и техника

Названы неожиданные факторы риска развития диабета

SLEEP2026: Сочетание бессонницы и апноэ сна повышает риск развития диабета второго типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gecko Studio / Shutterstock / Fotodom

У взрослых, страдающих одновременно бессонницей и обструктивным апноэ сна, риск развития сахарного диабета 2-го типа значительно выше, чем при наличии только одного из этих нарушений. Об этом сообщили исследователи на конференции SLEEP 2026.

Анализ данных более миллиона участников выявил: бессонница сама по себе повышает риск диабета на 41 процент, а апноэ сна — более чем в четыре раза у женщин и в пять раз у мужчин. Наибольшую опасность представляет сочетание этих расстройств — так называемый COMISA. Для таких участников риск нового диабета оказался в 6,2 раза выше, чем у тех, кто не страдает нарушениями сна, у мужчин — в 6,5 раза, у женщин — в 4,7 раза.

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Авторы подчеркивают, что COMISA является независимым и недооцененным фактором риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Исследователи рекомендуют взрослым с симптомами бессонницы или апноэ проходить оценку у специалиста по сну. Раннее выявление этих нарушений может стать важной стратегией профилактики диабета в группах повышенного риска.

Ранее стало известно, что разнообразное питание снижает риск развития диабета второго типа.

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