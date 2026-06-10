Ответ вора в законе на вопрос о его принадлежности к касте попал на видео

Вор в законе Алиев, находившийся 18 лет в розыске, заявил, что жил в Белоруссии

Задержанный в Петербурге 54-летний вор в законе Юсиф Алиев, известный в криминальной среде как Юсуф, Юська и Шамхорский, заявил полицейским, что не скрывался. Видео с ним публикует «ПраймКрайм».

На кадрах виден мужчина, который отвечает на вопросы сотрудника полиции. Он сообщает личные данные, говорит, что, не скрываясь, жил в Белоруссии. Отвечать на вопрос о своей принадлежности к воровской касте он отказался.

Криминального авторитета, находившегося в международном розыске 18 лет, задержали в доме на набережной Макарова сотрудники уголовного розыска МВД России утром 9 июня.

Алиеву вменяют несколько статей УК РФ, в том числе о занятии высшего положения в преступной иерархии и двух расправах. Одной из его жертв стал милиционер. Находясь в розыске, Юська был коронован вместе с Камчи, Сухочем, Гией Свердловским, Вадиком Краснодарским, Зюзей, Серегой Асатряном. Он получил воровской статус при участии Япончика в качестве ответа Деда Хасана на Пироговскую сходку сторонников противоборствующего клана Ониани-Джангвеладзе, отмечает издание.