Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:07, 10 июня 2026Силовые структуры

Ответ вора в законе на вопрос о его принадлежности к касте попал на видео

Вор в законе Алиев, находившийся 18 лет в розыске, заявил, что жил в Белоруссии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВоры в законе:

Задержанный в Петербурге 54-летний вор в законе Юсиф Алиев, известный в криминальной среде как Юсуф, Юська и Шамхорский, заявил полицейским, что не скрывался. Видео с ним публикует «ПраймКрайм».

На кадрах виден мужчина, который отвечает на вопросы сотрудника полиции. Он сообщает личные данные, говорит, что, не скрываясь, жил в Белоруссии. Отвечать на вопрос о своей принадлежности к воровской касте он отказался.

Криминального авторитета, находившегося в международном розыске 18 лет, задержали в доме на набережной Макарова сотрудники уголовного розыска МВД России утром 9 июня.

Алиеву вменяют несколько статей УК РФ, в том числе о занятии высшего положения в преступной иерархии и двух расправах. Одной из его жертв стал милиционер. Находясь в розыске, Юська был коронован вместе с Камчи, Сухочем, Гией Свердловским, Вадиком Краснодарским, Зюзей, Серегой Асатряном. Он получил воровской статус при участии Япончика в качестве ответа Деда Хасана на Пироговскую сходку сторонников противоборствующего клана Ониани-Джангвеладзе, отмечает издание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские регионы всю ночь отражали массированный налет беспилотников. Разрушен один из главных символов Севастополя

    Судья удалил восемь человек во время товарищеского матча сборных Бразилии и США

    Россияне изменили подход к созданию сбережений

    Появились первые результаты поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    Российские производители косметики попросили о помощи

    Иран выступил с предупреждением после новых ударов США

    Названы четыре продукта для профилактики возрастной потери памяти

    Раскрыта сумма ущерба по делу задержанного в Москве мусорного монополиста

    Названы способы улучшить интернет дома

    В России начались продажи универсала Citroen

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok