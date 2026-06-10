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20:47, 10 июня 2026Спорт

Правила фигурного катания упростят

Президент ISU Ким Чжэ Ель заявил о намерении упростить правила в фигурном катании
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Cecile Mantovani / Reuters

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель заявил о намерении упростить правила в фигурном катании. Его слова приводятся на сайте организации.

Целью является привлечение новой аудитории. Глава ISU подчеркнул, что организация хочет сделать спорт более понятным зрителям. При этом он добавил, что в текущем олимпийском цикле до 2030 года крупных структурных изменений не планируется.

Ель добавил, что ISU будет работать над потенциальными реформами для следующего цикла, и любые предлагаемые изменения будут разработаны, протестированы и объявлены к 2028 году, чтобы дать спортсменам и тренерам достаточно времени для подготовки.

В настоящий момент на Тенерифе проходит конгресс ISU, который продлится до 12 июня. В ходе конгресса будут избраны президент и вице-президенты организации, а также обновлены составы технических комитетов и совета.

ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны в нейтральном статусе смогли выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

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