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04:52, 10 июня 2026Экономика

Ряд российских вкладчиков столкнется с изменением условий

Эксперт Селезнев: Рост страховки по вкладам коснется россиян с 3 млн рублей на счете
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ряд российских вкладчиков столкнется с изменением условий в связи с повышением лимита страхового возмещения до 2 миллионов рублей по депозитам от трех лет. Это коснется россиян, у которых на счете хранится 1,5-3 миллиона рублей, рассказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, его слова приводит «Газета.Ru».

«Для них разница в лимите страхования между 2 миллионами рублей и действующим сейчас 1,4 миллиона рублей имеет практическое значение. Для пенсионеров с их типичными накоплениями в районе полумиллиона мера вообще не играет никакой роли, а для состоятельных вкладчиков с суммами от 5 миллионов и выше проблему тоже не закрывает», — подчеркнул специалист.

Также от этого решения выиграют средние и крупные финансовые организации, которые смогут более эффективно конкурировать за крупных вкладчиков, добавил Селезнев.

Ранее россиянам назвали способ не оставаться без денег за несколько дней до зарплаты. Отмечается, что 10 процентов можно безболезненно откладывать от любого уровня дохода.

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