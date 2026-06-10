Стало известно об ударе по скоплениям операторов БПЛА ВСУ

Shot: ВС России наносят удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по аэродромам и местам дислокации операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Российские военные прямо сейчас наносят удары по аэродромам Харьковской области, на которых базируются авиация и беспилотники ВСУ», — сообщили авторы канала.

Как уточняется, ВС России нанесли удары с помощью БПЛА «Герань-2» по нескольким аэродромам в Харьковской области, а также авиаудары по промышленным предприятиям и местам скопления военнослужащих ВСУ в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Одной из главных целей атаки стал аэродром Коротич к западу от Харькова, на котором базируются малая авиация и БПЛА ВСУ, а также проходят регулярные тренировки украинских пилотов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Латвии, Литве и Эстонии за свой счет сбивать БПЛА ВСУ. «Украина готова помочь странам Прибалтики за их деньги сбивать украинские дроны-камикадзе над Прибалтикой», — подчеркнул он.