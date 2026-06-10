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16:58, 10 июня 2026Наука и техника

Уничтожение вертолета Apache иранским «Шахедом» объяснили

Вертолет Apache ВВС США могли сбить управляемым дроном-камикадзе Shahed
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Ударный вертолет AH-64 Apache Военно-воздушных сил (ВВС) США, который иранские бойцы уничтожили в районе Ормузского пролива, могли поразить дроном-камикадзе Shahed («Шахед»). Одну из версий сбития объяснил Telegram-канал ImpNavigator.

Автор напомнил, что Иран применяет дроны-камикадзе Rezvan, Shahed-136 и Shahed-238 с оптико-электронными системами наведения для ударов по судам. Такие аппараты летают под управлением пилота.

«Оператор какого-нибудь дрона, вовремя заметив вертолет, вполне мог перенаправить дрон на вертолет», — говорится в сообщении.

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Ранее источники телеканала CNN подтвердили поражение американского вертолета иранским беспилотником. Один из собеседников канала отметил, что неясно, был ли беспилотник специально нацелен на Apache или это было случайностью.

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