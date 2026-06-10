В Госдуме прокомментировали идею о депортации студентов за неуспеваемость

Депутат Матвеев счел правильной идею о депортации студентов за неуспеваемость

Депутат Госдумы Михаил Матвеев счел правильной идею о депортации зарубежных студентов за неуспеваемость. Его комментарий по ситуации приводит «Абзац».

Парламентарий указал, что в России назрела проблема фиктивного обучения. По мнению Матвеева, иностранцы, въезжающие в страну по квотам, используют студенческий статус лишь для упрощенного получения гражданства, а не ради знаний. Россия тратит значительные денежные средства на тех, кто не намерен возвращаться к себе на родину.

«Они остаются, оседают и пополняют диаспоры, будучи представителями "мягкой силы" иностранных государств», — поделился российский депутат.

В то же время Матвеев констатировал, что реализовать идею в России будет сложно, поскольку политический курс направлен на увеличение квот для иностранных студентов.

До этого стало известно, что Грузия планирует обновить миграционное законодательство, включив в перечень оснований для депортации неудовлетворительную успеваемость иностранцев.

Ранее сообщалось, что в Приангарье задержали директора вуза за незаконную легализацию 300 иностранных студентов.