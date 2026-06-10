Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 10 июня 2026Россия

В Госдуме прокомментировали идею о депортации студентов за неуспеваемость

Депутат Матвеев счел правильной идею о депортации студентов за неуспеваемость
Майя Назарова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Михаил Матвеев счел правильной идею о депортации зарубежных студентов за неуспеваемость. Его комментарий по ситуации приводит «Абзац».

Парламентарий указал, что в России назрела проблема фиктивного обучения. По мнению Матвеева, иностранцы, въезжающие в страну по квотам, используют студенческий статус лишь для упрощенного получения гражданства, а не ради знаний. Россия тратит значительные денежные средства на тех, кто не намерен возвращаться к себе на родину.

«Они остаются, оседают и пополняют диаспоры, будучи представителями "мягкой силы" иностранных государств», — поделился российский депутат.

В то же время Матвеев констатировал, что реализовать идею в России будет сложно, поскольку политический курс направлен на увеличение квот для иностранных студентов.

До этого стало известно, что Грузия планирует обновить миграционное законодательство, включив в перечень оснований для депортации неудовлетворительную успеваемость иностранцев.

Ранее сообщалось, что в Приангарье задержали директора вуза за незаконную легализацию 300 иностранных студентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве хотели подорвать автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия. Задержаны двое подростков

    В России сравнили объединение Молдавии и Румынии с людоедом и театром

    Стилист Гоша Карцев описал образ Виктории Бони в Каннах фразой «чуть пошлостью отдает»

    Под Москвой подросток заставил школьника встать перед ним на колени и попал на видео

    Четвертую экономику мира накрыло мощной инфляцией

    Давление Евросоюза на Грузию объяснили

    Москвичей предупредили об опасной жаре

    Большинство торговых центров в России устарели

    Туристка заразилась смертельно опасным заболеванием после укуса комара и не выжила

    Цены на ключевой драгметалл упали до минимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok