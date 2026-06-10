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15:00, 10 июня 2026Бывший СССР

В МИД давление Эстонии на православие описали словами «там творится чертовщина»

Захарова: Давление Эстонии на православие — это чертовщина
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Давление Эстонии на православную церковь — это дискриминация, нарушение базовых прав на свободу вероисповедания и просто чертовщина. Такими словами политику Таллина по отношению к православию в ходе брифинга описала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия решительно осуждает эти дискриминационные решения, которые, очевидно, увлекут за собой нарушения таких базовых прав, как свобода вероисповедания, свобода религиозных собраний. (...) Чертовщина там творится», — заявила дипломат.

Она добавила, что Россия на международных площадках будет поднимать вопрос давления на Эстонскую православную церковь.

Ранее в Эстонии выставили требование к переговорам по Украине. По словам президента республики Алара Кариса, «сепаратных» переговоров по урегулированию конфликта без Киева и Евросоюза быть не должно.

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