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17:44, 10 июня 2026Бывший СССР

В МИД России прокомментировали удар ВСУ по Севастополю

Захарова: Удар ВСУ по музею «Оборона Севастополя» вызвал пожар, зданию причинен ущерб
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетПожары в России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию музея «Оборона Севастополя» вызвала пожар, зданию причинен ущерб. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.

«По данным властей Севастополя, удар носил преднамеренный характер. Это неприкрытый акт вандализма и варварства, нацеленный на уничтожение исторической памяти», — сказано в материале.

По данным российского внешнеполитического ведомства, полотно «Штурм 6 июня 1855 года» получило критические повреждения.

Об атаке по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» сообщили утром в среду, 10 июня. В Кремле, комментируя произошедшее, заверили, что объект культурного наследия обязательно восстановят.

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