В МИД РФ выступили с призывом после удара ВСУ по одному из главных символов Севастополя

Захарова призвала провести оценку удара ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя»

Международные структуры должны провести правовую оценку удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по одному из главных символов Севастополя — зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем чудовищную атаку режима [президента Украины Владимира] Зеленского и вновь призываем международные организации, включая ЮНЕСКО и другие специализированные структуры ООН, перестать делать вид, что ничего не произошло, дать правовую оценку совершенному преступлению и потребовать привлечения к ответственности всех причастных к уничтожению культурно-исторического наследия», — сказано в заявлении.

Захарова предупредила, что дальнейшее замалчивание произошедшего будет расцениваться Москвой как фактическое одобрение подобных действий и может способствовать их продолжению.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Сообщалось, что она была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее говорил о повторении истории, напомнив, что в годы Великой Отечественной войны здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации.