В МИД высказались о реакции ЕС на победу Пашиняна в Армении

Захарова: От Каллас невозможно ожидать ничего, кроме вранья

От верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас нельзя ожидать ничего, кроме вранья. Об этом на брифинге, комментируя реакцию ЕС на победу партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» на парламентских выборах в Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«От Каи Каллас ничего другого, кроме очередного вранья, невозможно было ожидать. Поймите, это такой человек, такая биография», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Евросоюз «в ручном режиме» пытался контролировать ход выборов. В частности, по ее словам, свидетельством этого стали группы быстрого реагирования на гибридные угрозы, «массированный десант» для проведения «политических шоу» в Ереване в начале мая и обещания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Армении 50 миллионов евро ради снижения зависимости от России.

Каллас, комментируя итоги выборов в Армении, заявила, что страна сделала выбор в пользу европейского будущего. По словам Каллас, ЕС готов помочь Еревану с проведением реформ. При этом Армения пока не обладает статусом кандидата в объединение.