Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:43, 10 июня 2026Бывший СССР

В МИД высказались о реакции ЕС на победу Пашиняна в Армении

Захарова: От Каллас невозможно ожидать ничего, кроме вранья
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Photolure / Reuters

От верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас нельзя ожидать ничего, кроме вранья. Об этом на брифинге, комментируя реакцию ЕС на победу партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» на парламентских выборах в Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«От Каи Каллас ничего другого, кроме очередного вранья, невозможно было ожидать. Поймите, это такой человек, такая биография», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Евросоюз «в ручном режиме» пытался контролировать ход выборов. В частности, по ее словам, свидетельством этого стали группы быстрого реагирования на гибридные угрозы, «массированный десант» для проведения «политических шоу» в Ереване в начале мая и обещания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Армении 50 миллионов евро ради снижения зависимости от России.

Каллас, комментируя итоги выборов в Армении, заявила, что страна сделала выбор в пользу европейского будущего. По словам Каллас, ЕС готов помочь Еревану с проведением реформ. При этом Армения пока не обладает статусом кандидата в объединение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт владелец обнаруженной с бомбой машины в Москве

    AstraZeneca проиграла спор по препарату для лечения сахарного диабета

    Россиянам рассказали о способах улучшить кредитную историю

    Оценена опасность для жителей Подмосковья из-за нашествия гигантских пауков

    22-летний россиянин впечатлил главу Apple

    В Госдуме захотели определять ключевую ставку на фоне пропажи главы ЦБ

    Цены еще на один ключевой драгметалл упали до минимума

    Россиянам объяснили особенности обслуживания электрокаров

    Российскую школьницу похитил мужчина

    Стал известен рацион футболистов сборной Норвегии на ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok