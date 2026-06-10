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12:59, 10 июня 2026Бывший СССР

В МИД заявили о недопустимости иждивенчества Армении в ЕАЭС

Захарова: Россия не будет терпеть иждивенческую позицию Армении в ЕАЭС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия не будет терпеть иждивенческую позицию Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом в ходе брифинга 10 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС, к нашим партнерам по ЕАЭС терпеть мы не намерены», — подчеркнула дипломат.

Так Захарова прокомментировала заявления властей Армении о том, что Ереван спообен получать все выгоды от евразийской интеграции при одновременной подготовке к членству в Европейском союзе (ЕС).

Власти Армении в лице партии «Гражданский договор» не раз заявляли, что республика продолжает оставаться полноправным участником ЕАЭС, а вопрос о выходе из объединения на повестке дня не стоит. При этом с их стороны декларируется, что Ереван пока не готов к подаче заявки на полноценное членство в ЕС.

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