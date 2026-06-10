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12:31, 10 июня 2026Мир

В Польше разозлились из-за сноса памятника русскому писателю в Киеве

Миллер раскритиковал демонтаж памятника Михаилу Булгакову в Киеве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал демонтаж памятника советскому писателю Михаилу Булгакову в Киеве. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Украинские варвары снесли памятник Булгакову. Теперь пришло время сжигать книги. В конце концов, они написаны на русском языке. "Мастер и Маргарита" — первая в очереди», — написал он.

Ранее стало известно, что в Киеве сотрудницы музея Михаила Булгакова устроили скандал из-за чтения текстов писателя. Молодой человек пришел на место снесенного памятника и начал читать вслух произведения Булгакова. К нему подошли две женщины и на повышенных тонах стали высказывать претензии, заявив, что молодой человек «портит им репутацию». Также они возмутились, что парень читал текст на русском языке. В ответ юноша встал, приподнял шляпу и удалился.

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