В России представили подлодку «Амур-1650»

ОСК представила подлодку «Амур-1650» с ВПУ для ракет «БраМос»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила проект подводной лодки «Амур-1650», которая сможет нести российско-индийские сверхзвуковые ракеты BrahMos («БраМос»). Об этом сообщает ТАСС.

Макет подлодки показали на стенде ОСК на Международном военно-морском салоне «Флот-2026». Разработку конструкторского бюро «Рубин» планируют оснастить вертикальными пусковыми установками (ВПУ) и воздухонезависимой энергетической установкой.

В корпорации подчеркнули, что «Амур» обладает одним из самых больших в мире боезапасов среди неатомных подлодок. Субмарина сможет нести до 28 боеприпасов. ВПУ позволяет вооружать ее противокорабельными ракетами BrahMos или ракетами семейства «Калибр-ПЛ». «Амур-1650» сможет действовать 60 суток в условиях открытого океана и на мелководье.

В январе американское издание 19FortyFive писало, что предназначенные преимущественно для экспорта подлодки «Амур» могут не найти покупателей, поскольку столкнутся с конкуренцией со стороны западноевропейских производителей.