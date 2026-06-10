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14:41, 10 июня 2026Наука и техника

В России представили подлодку «Амур-1650»

ОСК представила подлодку «Амур-1650» с ВПУ для ракет «БраМос»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Макет подводной лодки «Амур-1650»

Макет подводной лодки «Амур-1650». Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила проект подводной лодки «Амур-1650», которая сможет нести российско-индийские сверхзвуковые ракеты BrahMos («БраМос»). Об этом сообщает ТАСС.

Макет подлодки показали на стенде ОСК на Международном военно-морском салоне «Флот-2026». Разработку конструкторского бюро «Рубин» планируют оснастить вертикальными пусковыми установками (ВПУ) и воздухонезависимой энергетической установкой.

В корпорации подчеркнули, что «Амур» обладает одним из самых больших в мире боезапасов среди неатомных подлодок. Субмарина сможет нести до 28 боеприпасов. ВПУ позволяет вооружать ее противокорабельными ракетами BrahMos или ракетами семейства «Калибр-ПЛ». «Амур-1650» сможет действовать 60 суток в условиях открытого океана и на мелководье.

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В январе американское издание 19FortyFive писало, что предназначенные преимущественно для экспорта подлодки «Амур» могут не найти покупателей, поскольку столкнутся с конкуренцией со стороны западноевропейских производителей.

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