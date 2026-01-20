Реклама

02:31, 20 января 2026Наука и техника

В США новый российский «Амур» сочли обреченным

19FortyFive: Проект новейших российских подлодок «Амур» обречен
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Проект новейших российских неатомных подлодок класса «Амур» может быть обречен, считает обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр.

Автор отмечает довольно впечатляющие характеристики новых российских субмарин. «Среди заявленных характеристик — воздухонезависимая силовая установка, меньший экипаж, уменьшенная гидроакустическая заметность, передовые средства радиоэлектронной борьбы и длительный период автономной работы», — говорится в публикации.

Обозреватель уверяет, что предназначенные главным образом для экспорта корабли могут не найти покупателей, поскольку столкнутся с конкуренцией со стороны западноевропейских производителей. Кроме того, по его словам, не построена еще ни одна подлодка класса «Амур».

В декабре главнокомандующий Военно-морским флотом России, Герой РФ адмирал флота Александр Моисеев после церемонии подъема флага на дизель-электрической субмарине «Великие Луки» проекта «Лада» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге заявил, что в начале 2026-го планируется заложить две новые российские дизель-электрические подводные лодки того же проекта.

В марте компания «Рособоронэкспорт» заверила, что российская подлодка «Амур 1650» стала настоящим прорывом в мире неатомных субмарин.

