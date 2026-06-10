В России сравнили объединение Молдавии и Румынии с людоедом и театром

Захарова сравнила унирию Молдавии и Румынии метафорой с людоедом и театром

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила «унирию» Молдавии и Румынии метафорой с людоедом и театром. Об этом дипломат сказала во время брифинга 10 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

Комментируя возможное объединение двух стран с целью членства Молдавии в Европейском союзе, Захарова привела метафору.

«Проходит мимо человека (людоед — ред.) и говорит, слушай, а я в театр иду, хочешь с мной? Очень хочу. Тогда я тебя должен съесть, но ты обязательно попадешь в театр, правда у меня в животе», — рассказала она. Так, добавляет Захарова, и пройдет возможный процесс объединения Румынии и Молдавии.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон предрек в интервью «Ленте.ру» потерю республикой Приднестровья и Гагаузией в случае объединения с Румынией. Он также назвал этот процесс «фортчкой» в вопросе вступления Молдавии в Евросоюз.