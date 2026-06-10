В России высказались о наличии ценностей у ВСУ после атаки на «Оборону Севастополя»

Депутат Драпеко об атаке на панораму «Оборона Севастополя»: У ВСУ нет никаких ценностей

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких ценностей, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировала атаку украинской армии на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов».

«Я думаю, что для ВСУ нет никакой ценности: ни культурной, ни человеческой. Они стреляют по детским учреждениям, по культурным. Это фашизм. Он такой», — заявила Драпеко.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно ранее в среду, 10 июня. Сообщалось, что атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что такими действиями Киев в очередной раз показал миру истинное лицо. Он напомнил, что 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание также было частично разрушено и загорелось.