Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 10 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о наличии ценностей у ВСУ после атаки на «Оборону Севастополя»

Депутат Драпеко об атаке на панораму «Оборона Севастополя»: У ВСУ нет никаких ценностей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПожар в Севастополе

Фото: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев / РИА Новости

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких ценностей, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировала атаку украинской армии на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов».

«Я думаю, что для ВСУ нет никакой ценности: ни культурной, ни человеческой. Они стреляют по детским учреждениям, по культурным. Это фашизм. Он такой», — заявила Драпеко.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно ранее в среду, 10 июня. Сообщалось, что атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что такими действиями Киев в очередной раз показал миру истинное лицо. Он напомнил, что 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание также было частично разрушено и загорелось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские регионы всю ночь отражали массированный налет беспилотников. Разрушен один из главных символов Севастополя

    103-летняя женщина раскрыла неожиданный секрет долголетия

    Названы лучшие отели мира

    Один из ключевых металлов подешевел до минимума

    Предсказан победитель Кубка Стэнли

    Москвичам рассказали о сумеречном небе

    Раскрыты производители самых популярных смартфонов

    Россиянам назвали самые пожароопасные устройства в жару

    Додик захотел в ЕС

    В России высказались о наличии ценностей у ВСУ после атаки на «Оборону Севастополя»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok